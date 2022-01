Wałbrzych i wałbrzyszanie w latach 70. i 60.! Zobaczcie zdjęcia naszego miasta i mieszkańców red.

Wałbrzych w latach 70. i 60. to zupełnie inne miasto niż to, na które patrzymy i w którym żyjemy dzisiaj. Zobaczcie, jak się zmieniał Wałbrzych i mieszkańcy. Oto miasto z czasów świetności GDK, trolejbusów, kopalń, czy porcelany. To także czas budowy bloków na Podzamczu i Piaskowej Górze. Ciekawe są również zdjęcia Śródmieścia, zielonego placu przed Ratuszem i Rynku z ruchem samochodów. Zobaczcie miejsca tętniące życiem.