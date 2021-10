Wałbrzych: Inauguracja roku akademickiego na starej uczelni z nową nazwą. Zdjęcia!

Dzisiaj (1 października) rozpoczął się rok akademicki w Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. To nowa nazwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (faktycznie była to 23 inauguracja w tej szkole wyższej).

– Mamy nową nazwę, ale dotychczasową tradycję – mówił podczas inauguracji prof. Robert Wiszniowski, rektor wałbrzyskiej uczelni.

Podkreślał, że świetnie poradzili sobie z pracą zdalną podczas pandemii, mają sporo sukcesów i ambitne plany.

Między innymi od przyszłego roku chcą ruszyć z nowym kierunkiem – grafika użytkowa z reklamą. Mają już na to zgodę Ministra Edukacji i Nauki.

W tym roku „uruchomili” natomiast dietetykę i zarządzanie. Niezmiennie powodzeniem cieszą się: pielęgniarstwo, techniki dentystyczne, także kosmetologia, dietetyka oraz logistyka, a także architektura wnętrz.

- Otwieramy nowe kierunki w oparciu o analizy rynku pracy. Powinny gwarantować naszym studentom możliwość zdobycia dobrego zajęcia – mówił Artur Mazurkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni.

Stwierdził też, że dbają o zapewnienie studentom odpowiednich przyrządów i materiałów do nauki, także o znakomita bazę. W planie jest m.in. budowa całego kompleksu sportowego.

W roku akademickim 2021/2022 naukę w PU AS rozpoczęło ponad tysiąc osób, w tym blisko 400 to studenci pierwszego roku. Na inauguracji zjawiło się wielu gości: samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji i szkół.