Wałbrzych: jaki postęp prac na budowie obwodnicy? Zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Na budowie zachodniej obwodnicy Wałbrzycha trwają prace. Zima bowiem bardzo budowlańcom nie przeszkadza. W wielu miejscach droga wygląda już na gotową do oddania do ruchu. Bariery, barierki, ekrany akustyczne, mury oporowe, oznakowanie. Budowa trochę jednak jeszcze potrwa. Jest chyba nadzieja, że obwodnicą będzie można jeździć jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że ten odcinek drogi krajowej nr 35 ma około 6 km długości, a kosztuje prawie 400 milionów złotych. Pierwotnie zakładano jego wykonanie do czerwca 2021 roku.