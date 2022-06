Wałbrzych: Jest nowy plac zabaw przy Głuszyckiej. To kolejny zrealizowany projekt WBO!

Ona i przedstawiciele inicjatorów budowy placu zabaw przy ul. Głuszyckiej 27, podkreślają, że to obiekt dla dzieci mających do około 12 lat. Będą starali się o wybudowanie jeszcze czegoś dla młodzieży. Może jakiegoś boiska z koszami, przyrządów do ćwiczeń.

A jest dla kobo, bo w tej okolicy mieszka sporo osób. To między innymi kilkanaście rodzin, które w 2019 roku wprowadziły się do kamienicy przy ul Głuszyckiej 27, po tym jak została wyremontowana po pożarze z 2013 roku.

Poniżej mapka z lokalizacją Głuszyckiej 27: