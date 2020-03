Wałbrzych: Jest wyrok w sprawie byłych policjantów oskarżonych o śmiertelne pobicie

,Ta sprawa ciągnie się już od sierpnia 2013 roku. Dwóch byłych, wałbrzyskich policjantów miało wtedy pobić 35-letniego Piotra G. Policjanci zatrzymali mężczyznę w dzielnicy Biały Kamień i zawieźli go do komisariatu nr 5 w Wałbrzychu. Powodem miało być popełnienie wykroczenia. Piotr G. po wyjściu z komisariatu telefonował do kolegów i skarżył się, że policjanci go pobili. Po kilku godzinach został znaleziony nieprzytomny na ulicy, kilometr od komisariatu. Wezwano pogotowie ratunkowe, ale mimo akcji reanimacyjnej nie udało się przywrócić mu czynności życiowych. Mężczyzna zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że miał m.in. złamane dwa żebra i pękniętą śledzionę. W efekcie nastąpił krwotok do jamy brzusznej i zgon Piotra G.

Obaj funkcjonariusze, oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i pobicie ze skutkiem śmiertelnym, nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Zostali zawieszeni w czynnościach służbowych, a na początku 2016 r. zwolnieni ze służby. Sąd w Świdnicy jednak uniewinnił policjantów. Miał wiele wątpliwości, których nie mógł rozstrzygnąć. Po apelacji prokuratora i przedstawiciela prawnego rodziny zmarłego, Sąd Apelacyjny wyrok unieważnił. Zatem sprawa ruszyła od nowa i w sądzie w Świdnicy skazano Pawła H. na 5 lat pozbawienia wolności. Drugi z policjantów – Grzegorz K. został uniewinniony. Następnie ten wyrok zaskarżono i po tym jak Sąd Apelacyjny uniewinnił obydwu policjantów sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sad Najwyższy wyrok skasował i sprawa wróciła do Sądu Apelacyjnego. Tu we wtorek, 10 marca zapadł prawomocny wyrok – 5 lat więzienia dla Pawła H, a wyrok Grzegorza K. uchylony i skierowany do ponownego rozpoznania w sądzie pierwszej instancji.