Wałbrzych: Jutro otwarcie pola do Disc Golfa i pierwsze zawody!

Już w sobotę, 25 czerwca (o godz. 10) w Wałbrzychu zostaną po raz pierwszy rozegrane zawody w Disc Golfa. Miasto zyskało bowiem kolejną atrakcję – pole do tej zyskującej popularność gry.

Powstało ono w parku „Rusinowa”. To park o powierzchni około 27 hektarów, rozciągający się od ulicy Strzegomskiej do skrzyżowania ulicy Noworudzkiej, 11 Listopada i Strzegomskiej. Są tam dziesiątki gatunków drzew, dwa niewielkie stawy, rzeźby plenerowe. Park miejski „Rusinowa” niedawno rewitalizowano, m.in. ustawiono nowe ławki, zamontowano oświetlenie.

Już od kilkunastu dni wałbrzyszanie odwiedzający ten park zastanawiali się po co ostatnio zamontowano tam wystające z ziemi metalowe rurki i wykoszono trawę wokół nich. Otóż na rurkach zawisną specjalne kosze. Gra w Disc Golfa polega bowiem na wrzucaniu dyski frisbee do takiego kosza (a nie jak w tradycyjnym golfie – trafianiu piłką do dołka). Pierwsze w Wałbrzychu zawody rozpoczną się o godz. 10. Uczestnicy, podzieleni na grupy – w zależności o zaawansowania umiejętności – będą pokonywali trzykrotnie (trzy rundy) 13 dołków.

Szczegóły i zapisy pod adresem: https://discgolfmetrix.com/2179970