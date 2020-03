Wałbrzych: Już tylko dni do otwarcia ulicy Garbarskiej

Już tylko dni do otwarcia ulicy Garbarskiej

Dobiega końca remont ulicy Garbarskiej w centrum Wałbrzycha. Prace tam miały co prawda zakończyć się jeszcze w ubiegłym roku, ale budowlańców zaskakiwały niespodzianki w postaci elementów infrastruktury, o których wcześniej nikt nie wiedział. Bywały takie, do których trzeba było wzywać archeologa. W końcu jednaj uporano się ze wszystkimi utrudnieniami i obecnie dobiegają końca prace brukarskie. Widać, że od momentu zakończenia prac i otwarcia ulicy dzielą nas już tylko dni.