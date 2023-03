Wałbrzych: Karatecy z UKS OBI wywalczyli kwalifikację na Mistrzostwa Europy!

Dwoje karateków z działającego na naszym terenie Uczniowskiego Klubu Karate Shinkyokushinkai OBI zakwalifikowało się do kadry narodowej, która weźmie udział w Mistrzostwach Europy.

Młodzi mieszkańcy Boguszowa-Gorc - Julia Obuchowska i Dominik Obuchowski w miniony weekend wystartowali w Mielcu w Turnieju Kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców.

– W kwalifikacjach udział wzięło 239 najlepszych karateków z 43 klubów z całej Polski. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Stawili się na nim m.in. aktualni Mistrzowie Polski i Europy w swoich kategoriach wiekowych i wagowych – informuje UKS OBI.

W każdej ze wspomnianych kategorii można było wywalczyć dwie kwalifikacje do mistrzostw Europy.

Udało się to zarówno Julii jak i Dominikowi, którzy na co dzień trenują pod okiem swojego taty Sensei Tomasza Obuchowskiego.

Julia zajęła drugie miejsce w kategorii Kadet dziewczęta do 60 kg, Dominik także stanął na drugim stopniu podium w kategorii Młodzieżowiec mężczyźni do 75 kg.

Obydwoje otrzymali powołanie do reprezentacji Polski i w ostatni weekend czerwca w wystąpią w mistrzostwach Europy, które odbędą się w Debreczynie na Węgrzech.