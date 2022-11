Wałbrzych: Kiedyś reprezentacyjny budynek - teraz ruina w centrum. Pamiętacie Górniczy Dom Kultury, a wcześniej Capitol? (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

To była duma Wałbrzycha, niegdyś kino „Capitol” później Górniczy Dom Kultury. Obiekt przez lata był wizytówką Wałbrzycha. Budynek powstał w 1929 roku. Był wówczas największym tego typu obiektem na Dolnym Śląsku. Po wojnie należał do KWK "Thorez", a później do KWK "Wałbrzych". Na początku lat 90. przejęły go NSZZ Solidarność, ale nie poradziły sobie z utrzymaniem. W połowie lat 90. postanowiono stworzyć tam nowoczesny teatr. Inwestycja zakończyła się na wyburzeniu sali widowiskowej. Z planów miasta nic nie wyszło. Miał być nowoczesny teatr. Pozostał pusty plac i wspomnienia wałbrzyszan.