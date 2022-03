Wałbrzych: Kierowca wjechał do rowu, żeby nie potrącić pijaka!

Kompletnie pijany mężczyzna, który szedł poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, w pewnym momencie zatoczył się i wtargnął wprost pod koła jadącego ulicą samochodu osobowego.

Kierujący pojazdem, aby uniknąć potrącenia, zmuszony był do gwałtownego hamowania, przez co wjechał do pobliskiego rowu.

– Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało, ale samochód został znacznie uszkodzony. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca zdarzenia miał 2,37 promila alkoholu w organizmie. Ostatecznie policjanci doprowadzili mężczyznę do wytrzeźwienia, więc noc spędził w wałbrzyskiej komendzie, a następnie sporządzili dokumentację służbową, która teraz trafi teraz do sądu. 55-latek za szereg popełnionych wykroczeń może zostać teraz ukarany grzywną w kwocie nawet do 30 tysięcy złotych – informują w wałbrzyskiej Policji.