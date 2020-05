Wałbrzych: Kino Open Air już od piątku w Starej Kopalni

Już w piątek, 29 maja w Wałbrzychu będzie można wybrać się do kina. Na razie to tylko kino plenerowe i samochodowe, ale zawsze... Organizują je Stara Kopalnia i Wałbrzyski Ośrodek Kultury. W planie są seanse co tydzień, aż do końca września.

Pierwszy seans zatem w Starej Kopalni już w najbliższy piątek o godz. 21.30 (na widzów czekać będą leżaki i pufy w wydzielonych sektorach dla rodzin, par oraz widzów indywidualnych). Na razie nie podano jeszcze, jaki film otworzy sezon. Jego tytuł ma być ujawniony w najbliższych dniach w mediach społecznościowych obydwu instytucji. Organizatorzy wyjaśniają, że prezentowane będzie kino familijne oraz filmy dla starszych widzów, zarówno nowości, jak i klasyki. Oczywiście ze względu na panująca epidemią ważne jest zachowanie bezpieczeństwa. Na stronie wydarzenia, organizatorów oraz na miejscu kina OPEN AIR dostępny będzie zatem regulamin uczestnictwa. Bilety można kupić na http://bilety.wok.walbrzych.pl/.