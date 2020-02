Wałbrzych: Kradł alkohol z marketu – teraz może mieć pięć lat abstynencji

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 40-letniego mężczyznę na kradzieży alkoholu z marketu przy ul. Wieniawskiego. Funkcjonariusze ustalili, że to już kolejna taka kradzież dokonana przez meżczyznę. W styczniu i w lutym kilka razy wynosił ze sklepu alkohol nie płacąc za niego. W sumie z jednego w marketów na wałbrzyskim podzamczu ukradł 22 butelki alkoholu, o wartości w sumie ponad 1200 zł. Mężczyzna przyznał się do popełnionych przestępstw, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.