Wałbrzych: Kradł i podpalał śmietniki - może posiedzieć 10 lat

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 19-latka z całkiem sporym „dorobkiem" przestępczym. Młody mężczyzna w ostatnich miesiącach wykorzystując nieuwagę pracowników wykradał z marketów wyroby cukiernicze oraz produkty tekstylne i spożywcze. Łączne straty kierownicy sklepów wyliczyli na blisko 2700 złotych. 19-latek nie ograniczał się jednak tylko do kradzieży sklepowych. Włamywał się też do altan ogrodowych, a spowodowane przez niego straty wyliczono na blisko 3,5 tysiąca złotych.

Policjanci ustalili, że „zaradny" młodzieniec również podpalał śmietniki. Od stycznia do marca tego roku zrobił to cztery razy.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Za kradzieże, kradzieże z włamaniami oraz zniszczenie mienia grozi mu łączna kara pozbawienia wolności do lat 10.