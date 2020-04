Wałbrzych: Ksiądz Witold Baczyński nie poddaje się epidemii (ZDJĘCIA)

Legnica. Z Najświętszym Sakramentem autem do wiernych [ZDJĘCIA]

Ksiądz wyjechali autem do wiernych z Najświętszym Sakramentem w Legnicy. Proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ksiądz Andrzej Tracz postanowił wsiąść do samochodu żeby dotrzeć do wszystkich wiernych swojej parafii z Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwem. Objazd ulicami był ...