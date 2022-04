Wałbrzych: Lokomotywownia na Podgórzu popada w ruinę. Miała być atrakcją turystyczną... (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Lokomotywownia przy stacji Wałbrzych Główny stała się dla PKP Cargo zbędna i zwrócono ją PKP S.A. Te z kolei zwróciły się z zapytaniem do wałbrzyskiej delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, o jakie to trzeba wypełnić formalności, by uzyskać zgodę na wyburzenie takiego obiektu. Szefowa wałbrzyskiej delegatury DWKZ sprzeciwiła się rozbiórce lokomotywowni i wszczęła procedurę związaną ze wpisaniem jej do rejestru zabytków. Tym samym uchroniła wyjątkowy obiekt przed wyburzeniem. Zakupem lokomotywowni była zainteresowana Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Realizuje ona swoją misję w dwóch istniejących już placówkach – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Niestety skomplikowany podział gruntów zablokował ten pomysł. Zobaczcie zdjęcia unikalnego obiektu, który może zniknąć z mapy atrakcji turystycznych regionu.