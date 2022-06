Wałbrzych: Mała rzecz, a cieszy. MZB remontuje chodnik na Białym Kamieniu!

Od kilku dni remontowany jest odcinek chodnika w okolicy ulic Piasta i Ruchu Oporu w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień.

– Cieszymy się bardzo, bo podczas opadów deszczu w błocie nie będą już brodzić nie tylko mieszkańcy, ale też turyści. Tędy bowiem często skracają sobie drogę wędrujący w stronę góry Chełmiec – mówi Ryszard Nowak, wałbrzyski radny i przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej dzielnic Biały Kamień i Konradów.

Zabiegał o remont tego chodnika od kilku lat. Pokazuje pismo w tej sprawie sprzed dwóch lat. Dodaje, że bywało też, że z synem sami go naprawiali, ale to była prowizorka.

Teraz wziął się za to Miejski Zarząd Budynków. Za kilka dni powstanie porządny chodnik.