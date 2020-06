Wałbrzych: Matura 2020 pod specjalnym nadzorem w cieniu COVID-19 ( ZDJĘCIA)

Dzisiaj ruszyły egzaminy maturalne. Z powodu epidemii są opóźnione i odbywają się w niezwykłych warunkach, obowiązuje bowiem reżim sanitarny. Szkoły musiały przygotować się według wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Między innymi maturzyści, ale też nauczyciele i pracownicy szkoły muszą być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na egzamin nie może przyjść osoba objęta kwarantanną czy izolacją w warunkach domowych albo w jeśli w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Oczywiście obowiazują maseczki, rekawiczki, przy wejściu do szkoły dezynfekcja. Meseczki i rękawiczki mozna zdjęć podczas trwania egzaminu. Odwiedziliśmy II i III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu. Wszystko przebiegało sprawnie, a przystępujący do egzaminu dojrzałości nie wyglądali na bardzo zestresowanych. W tym roku w naszym mieście do matur przystępują 753 osoby.

