Wałbrzych: Mecz kadry zobaczymy bez wysiadania z samochodu (SĄ WJAZDÓWKIi)

Już we wtorek i środę (30 czerwca - 1 lipca) reprezentacja Polski siatkarek rozegra w Wałbrzychu dwa mecze towarzyskie z drużyną Czech. Będą to pierwsze pojedynki naszego zespołu po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Spotkania odbędą się o godz. 20.30, oczywiście w hali Aqua Zdroju.

Niestety tym razem kibice nie będą mogli zasiąść na trybunach. W Polskim Związku Piłki Siatkowej postanowili zatem zapewnić fanom w inny sposób poczucie siatkarskich emocji i bycie jak najbliżej reprezentacji.

– Pamiętamy jak licznie zjawiliście się w czasie meczów reprezentacji kobiet podczas Siatkarskiej Ligi Narodów w 2018 roku, dlatego przygotowaliśmy dla Was specjalne kino samochodowe - informują.

Kino zlokalizowane będzie przy hali Aqua Zdroju przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. A PZPS ma dla fanów bezpłatne bilety do tego kina samochodowego.

– Łącznie mamy dla Was po 50 bezpłatnych wjazdówek na każdy dzień meczowy! Aby je otrzymać wystarczy wysłać wiadomość na adres klubkibica@pzps.pl z informacją na który z dni chcielibyście otrzymać takowe prawo wjazdu. Do udziału w tej promocji nie jest wymagana rejestracja w Klubie Kibice, a to oznacza, że każdy z Was ma szansę w ten niecodzienny sposób obejrzeć zmagania reprezentantek Polski!

Jedna osoba może otrzymać tylko jedną wjazdówkę. Decyduje kolejność zgłoszeń!

(źródło: www.pzps.pl)