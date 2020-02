Wałbrzych: Miała być wiata dla turystów, jest wiata dla meneli (ZDJĘCIA)

Wiata dla turystów poruszających się rowerami na ulicy Wrocławskiej jest doskonałym pomysłem. Rzeczywistość okazała się bardzo okrutna. Zamiast turystów na rowerach miejsce to upodobali sobie klienci pobliskich sklepów z napojami przenoszących spożywającego w inny wymiar. To, co pozostaje, po degustacyjnych seansach, nie zachęca turystów do korzystania w wiaty. Może warto coś z tym zrobić?

Podatek cukrowy. Podreperuje budżet czy zdrowie Polaków? Wideo