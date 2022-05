Wałbrzych: Miasto rozdaje wielorazowe torby na odpady. Zastąpią foliowe worki!

W Wałbrzychu specjalne torby wielokrotnego użytku, zastąpią foliowe worki na odpady używane przez właścicieli domków jednorodzinnych. Prezydent miasta, Roman Szełemej zainaugurował akcję rozdając te nowe torby na ul. Kłodzkiej w dzielnicy Rusinowa.

– Miasto zakupiło kilka tysięcy takich toreb. Kosztowały 70 tysięcy złotych – wyjaśnia prezydent.

Dodaje, że worków foliowych zużywano ponad 550 tysięcy, a ich zakup kosztował 500 tysięcy złotych.

Głównym powodem wprowadzanych zmian jest jednak ekologia. Niby do worków z folii wkładano posegregowane odpady, ale one same były odpadem trudnym do utylizacji.

Nie znikną one jednak natychmiast z krajobrazu Wałbrzycha, będą znikały powoli wypierane przez nowe torby.