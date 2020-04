Wałbrzych: Miasto zapewni maseczki wszystkim seniorom

Urząd Miejski w Wałbrzychu zadbał o maseczki ochronne dla części mieszkańców. Takie maseczki dostaną bowiem w najbliższych dniach wszyscy seniorzy w wieku 70+. Będą one wielokrotnego użytku – do prania i z możliwością uzupełnienia wkładu. Jak tłumaczy prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, takie maseczki ograniczają rozprzestrzenianie się koronawirusa. Miasto przygotowuje ich aż 17 tysięcy. Są szyte w trzech lokalnych firmach (płaci za to miasto). Doręczyciele z urzędu, wyposażeni w identyfikatory, zaczęli je roznosić już w miniony piątek. Jeśli nie zastaną seniora w domu, maseczka zapakowana w kopertę trafi do skrzynki na listy. Roznoszący je mają też mieć na sobie maseczkę i przyłbice ochronną.