Wałbrzych: Mieszkancy sami wzięli się za podwórko przy ul. Andersa. Pomógł radny! Paweł Gołębiowski

W wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień działaniem potwierdzają, że nie ma co oglądać się na innych, ale jak jest problem to trzeba próbować rozwiązać go samemu. Od wielu miesięcy, czy nawet lat, mieszkający przy zespole podwórek na ul. Andersa 128, 129 nie mogli bowiem doczekać się remontu nawierzchni. Dziury, koleiny dawały się mocno we znaki.