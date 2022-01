Wałbrzych: "Mijanka" kultowe centrum handlowe Białego Kamienia (ZDJĘCIA) red

Słynną "Mijankę" w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień znają wszyscy mieszkańcy tej części miasta i nie tylko. Miejscowi nazwali tak to miejsce ponieważ właśnie tutaj mijały się tramwaje jadące na trasie, która łączyła Szczawno-Zdrój z centrum Wałbrzycha. W tym miejscu od lat są te same sklepy, w których zaopatrują się mieszkańcy. To miejsce pełne tradycji i patriotyzmu lokalnego. Zobaczcie zdjęcia, co można kupić na "Mijance" i jak dziś wygląda to miejsce.