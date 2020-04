Wałbrzych: Na Białym Kamieniu wspomagają potrzebujących paczkami

W wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień znowu trafiło do mieszkańców kilkadziesiąt paczek z żywnością. – Tym razem z parafią św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej przygotowaliśmy ich 50. Produkty zapewnił Caritas Diecezji Świdnickiej. Ja między innymi postarałem się o transport i torby, do których pakowaliśmy produkty – mówi Ryszard Nowak, wałbrzyski radny i przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej dzielnic Biały Kamień i Konradów. Niedawno, bo przed Wielkanocą przygotowali w RWS 30 paczek dla potrzebujących. Teraz w sobotę, 18 kwietnia od rana z wolontariuszami: Ewą Winnicką, Januszem Ciesielskim, Adamem Matkowskim a także proboszczem Zbigniewem Chromym oraz księżmi Jarosławem i Arturem zrobili i rozwieźli 50 paczek, z których każda ważyła około 9 kilogramów. – Były tam między innymi konserwy mięsne, olej, ryby, cukier, sery, ciastka, makarony, gołąbki, pasztety, puszki z groszkiem i fasolą – wylicza Ryszard Nowak.

Dodaje, że obdarowani nie spodziewali się ich wizyty. Ludzie byli zaskoczeni, ale i bardzo wzruszeni. Polały się łzy. – Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób traci teraz pracę, albo ma obcinane wynagrodzenie. Naprawdę żyje im się ciężko, ale to dla nich nowa sytuacja, wstydzą się do tego przyznać. Taka paczka jest naprawdę dużą pomocą – mówi Nowak. – Z parafią św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej współpracujemy już od 27 lat. Wspieramy się w różnych działaniach. W trudnych czasach jakie teraz nastały też musimy razem działać. To ważne. Odciążymy trochę MOPS, który będzie miał coraz trudniej dźwigać ten ciężar – dodaje.