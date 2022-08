Wałbrzych: Na Białym Kamieniu zakończyli „Wakacje w mieście”!

W Radzie Wspólnoty Samorządowej wałbrzyskich dzielnic Biały Kamień i Konradów zakończono już akcję nazwaną „Wakacje w mieście”.

– Organizujemy ją już od 22 lat. Była także jedną z dwunastu umieszczonych w naszym planie pracy na 2022 rok – wyjaśnia Ryszard Nowak, przewodniczący RWS i jednocześnie wałbrzyski radny.

Zatem dla 21 dzieci przygotowali wycieczki, konkursy, rozgrywki sportowe. Dzieci do siedziby RWS przychodziły od 27 czerwca do 26 sierpnia i w godz. 10 - 14 miały tam zapewnioną opiekę oraz przygotowane zajęcia. Młodzi ludzie (w tym także z Ukrainy) spotykali się m.in. ze strażnikami miejskimi, i strażnikami przyrody, brali udział w rozgrywkach tenisa stołowego, dzięki pomocy sponsorów wypuszczali się na wycieczki. Byli np. w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu, zamku Książ, kinie, pizzerii, Greckiej Restauracji, kinie, na basenie, w Jedlinie-Zdroju (tam zaproszeni do kawiarni na gofry i lody) i Szczawnie-Zdroju.