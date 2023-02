Wałbrzych: Na drogach ślisko, a kierowcy jeżdżą za szybko i na podwójnym gazie!

Podczas minionego weekendy wałbrzyscy policjanci prowadzili akcję „Prędkość”. W ciągu dwóch dni 38 funkcjonariuszy drogówki dokonało 134 kontroli na drogach Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Szczególnie zwracali uwagę na rejony przejść dla pieszych i skrzyżowań.

– Pomimo zimowej aury, podczas sobotnio-niedzielnej akcji, w tym zakresie wpadło blisko 70 osób, które poruszały się pojazdami z nadmierną prędkością – mówi Marcin Świeży. oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.

Dokładnie ujawniono 68 wykroczeń, które dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości.

W sobotę i niedzielę policjanci odnotowali też jednak14 zdarzeń drogowych. Do jednego z nich doszło wczoraj po godzinie 22 na zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. 21-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył tam autem osobowym w bariery ochronne. Na szczęście młodemu mężczyźnie nic się nie stało.

Szczęście mieli też dwaj kierujący, którzy w miniony weekend w wyniku upojenia alkoholowego doprowadzili do poważnie wyglądających kolizji. Zostali zatrzymani przez policjantów ruchu drogowego z Wałbrzycha oraz funkcjonariuszy z Głuszycy.