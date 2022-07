Wałbrzych: Na Nowym Mieście firma PCG wybuduje około 150 mieszkań. Część będzie wynajmowana!

W Wałbrzychu, w pobliżu zbiegu ulic Namysłowskiego i Żytniej, w dzielnicy Nowe Miasto powstanie kilka nowych bloków z około 150 mieszkaniami. Budynki będą miały po pięć kondygnacji. Projekt jest dopiero tworzony. To inwestycja firmy deweloperskiej PCG, która buduje już apartamentowiec „Nowe Podzamcze” przy al. Podwale (w dzielnicy Podzamcze). Tam w jednym budynku będzie 114 mieszkań o metrażach od 35 do 77 m2. Wszystkie z balkonami lub tarasami o powierzchni nawet do 40 m2.

Inwestycja na Nowym Mieście powinna rozpocząć się w ciągu roku.

– Miejsce na Nowym Mieście jest piękne. Niemal w centrum miasta, a jest tu jak w lesie czy w parku. Zieleń, drzewa, spokój – mówi Piotr Baran, prezes zarządu PCG S.A.

Dodaje, że zachwycił się Wałbrzychem i wszędzie opowiada jakie to piękne miasto o olbrzymim potencjale turystycznym.