Wałbrzych: Na Politechnice zaprezentowali olbrzymią makietę kolejki elektrycznej! Zdjęcia

Filia Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu zaprosiła uczniów tutejszych szkół średnich na pokaz prowadzenia ruchu kolejowego na makiecie modułowej. W sali gimnastycznej stanęła po prostu olbrzymia makieta kolejki elektrycznej. Miniaturowe miasteczka, stacje, wiadukty, tunele, przejazdy kolejowe i setki wagonów oraz lokomotyw robiły wrażenie.

– Trochę przez zabawę, zachęcamy do myślenia technicznego, inżynierskiego – wyjaśniał Wojciech Połowczuk z Politechniki Wrocławskiej. To on był inicjatorem przedsięwzięcia.[.cyt]

– Uznałem, że to dobry pomysł i natychmiast zgodziłem się na taki pokaz. Przyjechali modelarze nie tylko z naszego kraju, ale też z Czech i z Węgier. Ustawiona przez nich makieta będzie tu stała dwa dni, w piątek i w sobotę – mówił dr inż Andrzej Figiel, dyrektor filii

Makieta ma około 100 metrów długości, obok torów znajdują się maleńkie miasteczka, wiadukty, tunele i masa innych obiektów. Poruszających się tam lokomotyw i wagoników są setki. Wartość tego wszystkiego to koło miliona złotych, a trzeba też wziąć pod uwagę zaangażowanie kilkudziesięciu pasjonatów.