Wałbrzych: Na remontowanej ul. Zachodniej bardzo dużo zmian [ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

W ostatnich dniach, czyli na początku września 2022, prace na przebudowie Drogi Sudeckiej - obwodnicy Sobięcina - czyli ul. 1 Maja i Zachodniej przyspieszyły, a regularnie kradzione komponenty tymczasowej sygnalizacji świetlnej działania te utrudniają. Szczególnie zmiany widać to na ul. Zachodniej, której zamknięcie planowane jest na najbliższe dni. Co obecnie dzieje się na tym odcinku drogi wojewódzkiej - to nasza relacja i zdjęcia!