Wałbrzych: Na Sobięcinie jedziemy już po gładkim asfalcie! Co prawda na razie tylko na krótkim odcinku,ale widać postęp! Paweł Gołębiowski

Kierowcy jeżdżący ulicą 1 Maja w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin mają pierwszy od dłuższego czasu, maleńki powód do zadowolenia. Mogą pokonać odcinek drogi w okolicach skrzyżowania z ul. Karkonoską bez tłuczenia się po koszmarnych wertepach. Jadą po gładkim asfalcie. To co prawda na razie tylko kilkadziesiąt metrów, ale zawsze coś…