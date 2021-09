Wałbrzych: Na terenie Starej Kopalni powstaje mural z panoramą miasta!

Na terenie wałbrzyskiej Starej Kopalni tworzony jest mural o wymiarach 13,6x5 m. To efekt prac podczas realizowanego tam projektu nazwanego „Poszukiwanie mistrza w sobie”.

Projekt finansowany przez gminę oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ruszył 10 czerwca bieżącego roku. Najpierw był konkurs plastyczny, w którym uczestniczyło około 40 uczniów. Później wybrano 30 najciekawszych prac i ich autorzy, a właściwie autorki, bo były to wyłącznie licealistki, wzięli udział w zajęciach z trójką artystów.

Powstało sporo prac, które zostaną zaprezentowane podczas wernisażu.

Wtedy też zobaczyć będzie można mural, już w całej okazałości.

Obecnie jest on bowiem wykańczany. Według przygotowanych szablonów namalowano panoramę Wałbrzycha, a teraz uzupełniana będzie elementami szkła i ceramiki.

W Starej Kopalni mówią, że szablony muralu można będzie wykorzystać tworząc podobne murale w innych miejscach