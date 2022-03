Wałbrzych: Na Ukrainę wyjechała dzisiaj kolejna partia darów. Pojechał też Wołodymyr, który dołączy do żołnierzy na Ukrainie

Dzisiaj około godz. 13 wyjechał z Wałbrzycha kolejny transport z pomocą dla Ukrainy. Paczki z między innymi środkami higienicznymi, pampersami, wodą mineralną. Autobusem, który jeździ regularnie do Lwowa i zabrał te wszystkie rzeczy, pojechali też pani Krystyna i pan Wołodymyr. Ona mieszka w Wałbrzychu od blisko sześciu lat. Jedzie zabrać ze Lwowa córkę, która jest tam u dziadków. Wołodymyr jedzie na wojnę, walczyć. – Trzeba pomóc tym, którzy tam zostali. Bronić ich – mówi.

Okazuje się, że podobnie jak on postępuje wielu Ukraińców. Jadą walczyć o ojczyznę, chronić bliskich. Wyjechały ich już setki.

Wspomniana dwójka i członkowie Stowarzyszenia Ukraina-Wałbrzych, którzy przywieźli dzisiaj w Wałbrzychu paczki z darami, zapewniają że śledzą cały czas wydarzenia na Ukrainie. Są zaskoczeni, zmartwieni sytuacją. Nie spodziewali się, że może dojść do tak okropnej wojny. Teraz stowarzyszenie organizuje pomoc, zajmuje się tymi, którzy uciekają z kraju objętego działaniami wojennymi. To przeważnie kobiety z dziećmi. Przyjeżdżają do Wałbrzycha codziennie.

– Od początku wojny przyjechało już ponad 150 osób – mówi Ałła Kovalchuk szefowa Stowarzyszenia Ukraina-Wałbrzych. Dodaje, że mają masę pracy, od kiedy wybuchła wojna śpią 2-3 godziny na dobę.

– Wielkie podziękowania należą się wałbrzyszanom, gminie. Bardzo nas wspierają. Okazali wielkie serce. Darów jest bardzo dużo, wiele osób przygarnia też przejeżdżających z Ukrainy do swoich domów. Zwłaszcza w Szczawnie-Zdroju. Zastanawiamy się teraz jeszcze jak zorganizować inne wsparcie. Na Ukrainie bowiem bardzo potrzebna jest teraz krew. Codziennie potrzebują jej dorośli i dzieci – mówi pani Ałła.