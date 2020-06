Wałbrzych na weekend. Zamek Cisy urocza ruina w zasięgu ręki (ZDJĘCIA)

Zamek Cisy to obecnie trwałe ruiny warowni wybudowanej przez Bolka I. Pierwsza wzmianka o obiekcie pochodzi z 1242 r. Ruiny zamku Cisy są położone około 3 km na zachód od zamku Książ. Dojedziemy tu drogą od Górnego Cieszowa o długości 1 250 metrów z niewielkim parkingiem na końcu, od którego do zamku pozostanie do przejścia około kilkaset metrów. Na pieszo do zamku można dojść szlakami turystycznymi: - zielonym - Szlakiem Zamków Piastowskich z zamku Grodno do zamku Grodziec - niebieskim - zamek Cisy - Struga - Trójgarb - żółto-niebiesko-żółtym - Szlakiem Ułanów Legii Nadwiślańskiej.

