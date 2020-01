Wałbrzych: Nad ranem w kamienicy przy ul. Armii Krajowej wybuchł pożar

Nad ranem w Wałbrzychu palił się pustostan w kamienicy przy ul. Armii Krajowej. O pożarze strażacy otrzymali zgłoszenie przed godziną 6 rano. Na miejsce wysłano pięć jednostek, w sumie 16 strażaków. Szybko, praktycznie w ciągu kilkunastu minut, uporali się z ogniem i około godz. 7 trwało już dogaszanie i przewietrzanie budynku. – W mieszkaniu gdzie wybuchł pożar, na drugiej kondygnacji nikogo nie było. W tym lokalu był odłączony gaz i prąd – mówi Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy KM PSP w Wałbrzychu. Dodaje, że prądu i gazu nie odłączano nawet w innych mieszkaniach, a 23 lokatorów budynku (w tym 8 dzieci), wyprowadzonych z mieszkań na czas akcji mogło szybko do nich powrócić. – Jedna starsza pani została zabrana do szpitala. Poczuła się źle, ale stało się to pod wpływem emocji - mówi Tomasz Kwiatkowski. Wyjaśnia, ze prawdopodobna przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. A w mieszkaniu gdzie wybuchł pożar najbardziej ucierpiało jedno pomieszczenie o powierzchni około 20 m kw.