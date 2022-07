Wałbrzych: Najnowsze zdjęcia z obwodnicy. Budowa dobiega końca. Przygotowują się do odbiorów!

Budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzych dobiega końca. Droga, która miała powstać do czerwca 2021 roku jest już niemal gotowa.

– Z wyjątkiem okolic Lisiej Sztolni i odcinka ulicy Chrobrego – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Wyjaśnia, że obecnie trwają prace, które można nazwać kosmetycznymi, przy sygnalizacji świetlnej, murkach oporowych, trawnikach, znakach, oświetleniu. Naprawiane są nasypy przy ul. Żeromskiego, uszkodzone przez ulewy. Montowane jest tam oświetlenie w przejściu podziemnym. Zaczęły się też przygotowania do odbiorów. Biuro geodezji przygotowuje nowe mapy. Prezydent podkreśla, że chcą aby trwało to jak najkrócej.

Zobaczcie jak prezentuje się obwodnica Wałbrzycha!