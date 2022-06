Wałbrzych: Nastawiła na kuchence olej na frytki i wyszła z kuchni

Zamiast frytek miała pożar

Jak ugasić pożar oleju?

Przypominamy, że w przypadku pożaru oleju, cieczy tej nie gasimy przy pomocy wody, ale staramy się wyłączyć dopływ gazu, czy prądu do kuchenki, a garnek najlepiej zakryć pokrywą by odciąć dopływ tlenu do ognia. Trzeba zabezpieczyć ręce przed oparzeniem i nie podnosić pokrywy znad garnka póki olej nie ostygnie, by pożar nie rozpoczął się na nowo. Trzeba też to zrobić ostrożnie, by płonącego oleju nie rozlać. Wówczas, po przykryciu ogień jest tłumiony w zarodku. Można też, przy braku pokrywy przykryć groźne naczynie z olejem materią (np. ręcznikiem) nasączonym wodą. Strażacy prezentują jak poprawnie zrobić taki manewr.

Uwaga! Wody z wiadomych powodów nie za wiele! Polewanie płonącego oleju wodą wzmacnia płomień i może się przyczynić do rozprzestrzenienia pożaru. Taką sytuację też prezentują strażacy.

Zobaczcie film.