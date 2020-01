Wałbrzych: Nie żyje Maria Bor, wybitna rzeźbiarka, doceniana na całym świecie

„Maria Bor Myśliborska, artysta rzeźbiarz urodzona w 1932 roku pod Warszawą. Z Wałbrzychem związana od 1945 roku, gdzie kontynuowała przerwaną w czasie wojny naukę w gimnazjum oraz ukończyła I Liceum Ogólnokształcące. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom artysty rzeźbiarza uzyskała w 1958 roku w pracowni prof. Stanisława Horno – Popławskiego. Po studiach wróciła do Wałbrzycha, gdzie prowadziła aktywne życie zawodowe i artystyczne. Tworzy w kamieniu, ceramice, gipsie, sztucznym kamieniu i metalu. Autorka wielkich form plenerowych, rzeźb kameralnych medali i statuetek. Pomysłodawczyni powstania Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej. Zdobywczyni nagród i wyróżnień, m. in. otrzymała Nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki, Wojewody Wałbrzyskiego oraz Nagrodę Prezydenta Wałbrzycha. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m. in. Polska: Gdańsk-Oliwa, Kraków, Poznań; Jugosławia: Beogard; Włochy: Ravenna, Rzym; Francja: Amiens, Paris; Portugalia: Óbidos; Niemcy:Löbau, Zittau, Neustadt; Irak : Bagdadzie Wystawy ogólnopolskie: Rzeźby – Centralne Biuro Wystaw Artystycznch ,,Zachęta" Warszawa, Ogólnopolskie Wystawy Rzeźby w Sopocie, Lublinie. Rzeźba Polski Południowej- Kraków, ,,Dante in Polonia"- Warszawa, ,,Biennale małych form rzeźbiarskich"-Poznań, ,,Salon zimowy"- wystawy rzeźby Galeria ZAR, Warszawa.

Wymieniana w polskich i międzynarodowych leksykonach sztuki: Maestri della Ceramica Moderna 1984, Faenza Editrice .The Masters of Modern Ceramics 1986 Faenza Editrice. Les Artistes et Maîtres du Xxe siécle- publique par les Edition Arts et Images du Mond, 1993, Paris. Allgemeines Künstler-Lexikon, München – Leipzig, 1996. Almanach Artystów Dolnego Śląska, Wrocław, 2004. Almanach Sztuki Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego Tom I, Wrocław, 2006, s. 61. Les grands et nouveaux noms de l, art. Du 21 siecle, 2008, s.57.WHOˈS WHO in Internazionale Art., Lozanna, 2008, s. 57. WHOˈS WHO in Internazionale Art., Lozanna, 2009. Prace artystki znajdują się w muzeach i galeriach polskich i zagranicznych: Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Muzeum Mennicy Państwowej w Warszawie, Muzeum Dantesca di Ravenna, Muzeum w Bagdadzie, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Regionalne w Jaworze Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, Muzeum STUDTHOF w Sztutowie oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Holandii, Kanadzie

Ważniejsze realizacje rzeźbiarskie: