Wałbrzych: Niedzielna giełda z ul. Topolowej do przeniesienia. Gdzie? [ZDJĘCIA]

Giełda przy ul. Topolowej w Wałbrzychu przeszła do historii

Giełda przy ul. Topolowej w Wałbrzychu organizowana była od wielu lat w weekendy. Tam w poranki i przedpołudnia można było kupić lub sprzedać niemal wszystko. Zręczni handlujący mogli sporo zarobić, a mieszkańcy z całego miasta kupowali tu i sprzedawali niemal wszystko do umeblowania i urządzenia domu oraz jego otoczenia po części samochodowe, ubrania, starocie, antyki i 1001 innych drobiazgów.

Teren ten służył regularnie celom handlowym, by ostatecznie zatracić tę funkcję w okresie pandemii. Nie bez znaczenia stała się też kwestia przynależności własnościowej. To prywatna działka, a regularne blokowanie jej, rozjeżdżanie i zaśmiecanie było w ostatnich latach coraz gorzej tolerowane przez właściciela gruntu.