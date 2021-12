Wałbrzych: Nowa droga dzięki dobrej współpracy

Ulice Niepodległości i Wałbrzyska są częścią przebiegającej przez Wałbrzych drogi nr 35. Choć to droga krajowa, to samorząd miasta i prowadząca w regionie wydobycie kruszyw spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica) po raz kolejny - dla dobra kierowców i mieszkańców - wzięły na siebie koszty jej remontu. Najnowsza modernizacja jezdni i jej otoczenia była dziewiątą (!) w ostatnich latach inwestycją drogową w tej części Wałbrzycha, finansowaną razem przez miasto i KSS Bartnica lub tylko przez wydobywczą spółkę, która wozi tamtędy kruszywo z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej, do bocznicy kolejowej przy ul. Tunelowej. Wcześniej wyremontowane zostały: ul. Tunelowa i Gdańska, ul. Niepodległości oraz większość ul. Wałbrzyskiej.