Wałbrzych: Nowa linia autobusowa EX ruszyła 31 października. Trasa, rozkład jazdy

Nowa linia komunikacji miejskiej EX w Wałbrzychu - pierwsze kursy

Nowa linia komunikacji miejskiej EX w Wałbrzychu - trasa

Zgodnie z wiosennymi zapowiedziami EX ruszyła na trasę razem z otwarciem Europejki dla ruchu kołowego. Linia ta kursuje w dni robocze (bez sobót, niedzieli i świąt) i jest obecne jedynym autobusem wałbrzyskiej komunikacji jeżdżącym po obwodnicy. To jedna z istotnych zmian, które w życie miasta wprowadza zakończenie prac na Europejce.

Rusza linia EX i inne nowości po uruchomieniu obwodnicy zachodniej

EX zatrzymuje się na przystankach:

Linia ta łączy w sobie funkcjonalności sprawdzonych już linii nr 2 i C w połączeniu z szybkim przejazdem między wałbrzyskimi osiedlami i Śródmieściem. Dodatkowo wzmacnia też jedną z najbardziej uczęszczanych miejskich linii - nr 2, a także część jej kursów dojeżdża do największego wałbrzyskiego centrum handlowego - Galeria Victora. Linia ta w zamyśle jej twórców przejmie część potoków pasażerskich linii A, C i 2.

Dziś, 31 października 2022, we wczesnych godzinach porannych pomiędzy Podzamczem, Śródmieściem i Sobięcinem zaczęły przez Europejkę kursować autobusy nowej pospiesznej linii autobusowej EX. Elżbieta Węgrzyn

Prezentujemy obowiązujące od dziś rozkłady jazdy tej linii z takich kluczowych przystanków jak: