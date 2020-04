Wałbrzych: O poranku powitał nas śnieg (ZDJĘCIA)

Nad nasz region zawitał zimny front atmosferyczny. Po ciepłych świętach czeka, nas jednak załamanie pogody, a nawet w nocy... przymrozki. W ciągu dnia we wtorek w regionie będzie 5 - 6 st. C, a w środę 9 - 13 st. C. A w Czwartek aż 19 stopni!

#JesteśmyzWami - dziękujemy służbom medycznym w całej Polsce. Wideo