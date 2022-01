Wałbrzych: Od wtorku, 1 lutego zawieszone będzie połączenie autobusowe z Czechami. Zobaczcie ja je otwierano! Paweł Gołębiowski

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu poinformował na swojej stronie internetowej, że od 1 lutego 2022 roku zawieszone zostanie kursowanie linii nr 15 do Republiki Czeskiej (Mezimesti), zmianie ulegną również godziny odjazdów autobusów do Mieroszowa. Szkoda. Pierwszy kurs na przedłużonej linii autobusu miejskiego nr 15, z Wałbrzycha przez Sokołowsko, Mieroszów, granicę w Golińsku do Meziměstí w Czechach odbył się 1 kwietnia 2017 roku. Było to pierwsze u nas takie międzynarodowe połączenie. Zobaczcie zdjęcia z tego pierwszego kursu i towarzyszącej wydarzeniu uroczystości.