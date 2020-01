Wałbrzych: Odkryty basen na Białym Kamieniu? Według specjalistów to najlepsza lokalizacja

Specjaliści z Agrapoolu odwiedzili zatem wspomniane miejsca, przeglądali dokumentację, także zdjęcia i materiały archiwalne, dane z Głównego Urżedu Statystycznego. Spodobało im się bardzo Nowe Miasto. Ale trzeba było kierować się logiką. Marnie prezentowały się dane dotyczące demografii w mieście. Wałbrzych miałby bowiem w 2030 roku liczyć tylko ponad 70 tysięcy mieszkańców. Wiadomo też, że dominują tu panie, mężczyzn jest mniej, do tego ubywa dzieci. A trzeba brać po uwagę np. zajęcia na pływalni dla uczniów, finansowane przez miasto. Ważny był zasięg oddziaływania, czyli to ile osób może do przyszłego basenu dojechać w ciągu 15 minut, czy dojść w ciągu 5 minut i ile z osób będzie mogło wydać 17 złotych na bilet wstępu. Za Białym Kamieniem przemawia zdecydowanie infrastruktura istniejąca już na krytej pływalni Aqua Zdroju.

Jeśli w Wałbrzychu wybudują odkryty basen, to prawdopodobnie powstanie on w dzielnicy Biały Kamień – tuż obok obiektów Aqua Zdroju. Taką lokalizację wskazali specjaliści z firmy Agrapool Consulting, zajmującej się doradzaniem inwestorom na etapie projektowania oraz zarządzania obiektami basenowymi, rekreacyjnymi i edukacyjnymi. Decydująca była ekonomia i demografia.

Wygląda jednak na to, że do wybudowania w Wałbrzychu odkrytego basenu droga jest jeszcze daleka. Miasto po prostu nie ma na to pieniędzy. Próbowano realizować wspólny program z Lublińcem. Tam w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego miałaby być wybudowana kryta pływalnia a u nas otwarty basen. Wystąpiono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które miałoby w 90 procentach finansować cały proces przygotowania inwestycji i wskazać partnera. Na razie jednak nic z tego nie wychodzi.

– Na taki basen w Wałbrzychu potrzeba 15 – 20 milionów złotych – mówią w Agrapoolu.

Zobaczcie (na kolejnych fotografiach) jak kiedyś wyglądały odkryte baseny na Podgórzu, Nowym Mieście, Szczawienku, w Szczawnie-Zdroju i Boguszowie. Teraz nie ma już żadnego.