Wałbrzych: Ogromny postęp prac na remontowanym odcinku ulicy 1 Maja! Zdjęcia!

Na remontowanym odcinku ulicy 1 Maja i ulicy Zachodniej w ostatnich tygodniach nastąpił ogromny postęp prac. Zajrzeliśmy na wspomnianą 1 Maja i w wielu miejscach jest ona już przejezdna w obydwu kierunkach, światła i ruch wahadłowy mamy jeszcze w okolicach skrzyżowania z ul. II Armii i troszkę powyżej skrzyżowania z ul. Karkonoską.

Dalej, w kierunku ulicy Zachodniej jedzie się bez przeszkód.

– Mamy zapewnienie Eurovii, głównego wykonawcy, że do końca kwietnia, czyli na początku maja będzie można przejechać cała ulicą 1 Maja zupełnie bez żadnego zatrzymywania się w ruchu wahadłowym – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Dodaje, że budowa na wspomnianych ulicach, która trwa trzy lata, powinna zakończyć się, już z nasadzeniami i elementami estetyki tego miejsca, do końca sierpnia.

Jest chyba duża szansa na to, że główna arteria dzielnicy Sobięcin będzie wtedy przejezdna.

Zobaczcie jak wyglądał remontowany odcinek ul. 1 Maja we czwartek 23 marca 2023 roku.