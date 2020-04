Wałbrzych: Okradł swojego dziadka i to dwa razy

Nie miał litości dla swojego dziadka 30-letni wałbrzyszanin. Zabrał starszemu panu najpierw pieniądze, a później elektronarzędzia.

Po tym drugim zdarzeniu 74-latek powiadomił policje. Było to w miniony piątek. Wnuczek ukradł wtedy elektronarzędzia i poszedł. Kiedy policjanci zjawili się w mieszkaniu w dzielnicy Nowe Miasto, już go tam nie było. Funkcjonariusze jednak szybko ustalili gdzie jest, zatrzymali go i mężczyzna trafił do aresztu.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili właśnie, że kilka dni wcześniej zabrał swojemu dziadkowi pieniądze. W sumie straty starszego pana wyceniono na prawie dwa tysiące złotych. Jego wnuczek stanie teraz przed sadem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.