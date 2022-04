Wałbrzych: Oni najlepiej uczyli jazdy w 2021 roku!

W Wałbrzychu podsumowano wyniki za ubiegły rok w tutejszych Ośrodkach Szkolenia Kierowców i Instruktorów. Najlepsi zostali wyróżnieni podczas spotkania z władzami miasta, w którym uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.

– Wierzymy, że dzięki państwa pracy będziemy wszyscy bezpieczniejsi – mówiła między innymi Sylwia Bielawska, zastępca prezydenta miasta, gratulując instruktorom i nagrodzonym. Dodawała, że przez pandemię mieliśmy dwuletnią przerwę w organizowaniu takich uroczystości.

Zajmujący się nauką jazdy twierdzili, że pandemia przez pewien czas dała im się we znaki, ale wszystko wraca już do normy. Szkolących się jest wielu.

– Niestety kursanci ciągle jeszcze często uczą się testów, a nie prawa o ruchu drogowym. Ja jednak tych z kategorii B mam niewielu. Specjalizuję się w kategoriach C, D i C+E. Ci, którzy chcą uzyskać kategorie zawodowe podchodzą do sprawy jakby rozsądniej – mówił Grzegorz Drzewiecki, jeden z wyróżnionych.

Co ciekawe wśród prowadzących naukę jazdy jest Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, czyli tzw. Mechanik. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów zdobywają tam uczniowie.

– My triumfujemy już czwarty raz rzędu – mówił Wojciech Borczyk z OSK Leszek Faryna. Wspomniał też m.in., że obecnie w Wałbrzychu, podczas budowy obwodnicy, tzw. jazdy nie należą do najłatwiejszych. Niszczą się samochody, sporo czasu traci się na stanie w korkach. Kursanci też nie są jakoś bardziej zdolni niż kiedyś, a do tego muszą opanowywać zmieniające się przepisy. U nich jednak tzw. zdawalność była na poziomie blisko 51,5 procent.