Wałbrzych: Ostatni fragment DK 35 przy wyjeździe z miasta w remoncie. Kiedy koniec utrudnień? [ZDJĘCIA]

Modernizacji fragmentu drogi krajowej podjęły się wspólnie Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica) i samorząd Wałbrzycha. Naprawiany jest 400 - metrowy odcinek ul. Wałbrzyskiej, na obrzeżach miasta, a dokładnie od km 15+110 do km 15+500. Jezdnia była mocno zniszczona głównie przez ciężarówki przewożące urobek z kamieniołomu w Rybnicy. Dla samochodów na czas remontu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają do ok. 20 sierpnia.