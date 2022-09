Wałbrzych: Ostatnie prace na budowie drugiego zakładu koncernu Mando (ZDJĘCIA)

Firma przygotowuje się do rozpoczęcia działalności w adaptowanym obiekcie. W ostatnich tygodniach przedstawiciele działający w imieniu MANDO Corporation Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu przedłożyli żądane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzupełnienie ich wcześniejszego raportu. Przedsiębiorcy działają w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego komercyjnego przedsięwzięcia. W dokumentach administracyjnych figuruje ono pod nazwą: „Adaptacja istniejącej zabudowy przemysłowej do uruchomienia produkcji części dla przemysłu motoryzacyjnego, tj. amortyzatorów gazowo-olejowych na dz. o nr ew. 382/8, 382/9, 382/10, 382/11, 382/14, 382/15, 382/17, obręb nr 6 Piaskowa Góra, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wałbrzychu”.

Osoby zainteresowane treścią raportu o oddziaływaniu najnowszego przedsięwzięcia firmy na środowisko mogą do 11 października 2022 zapoznać się z jego dokumentacją w siedzibie Biura Środowiska i Klimatu, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu, a także składać uwagi i wnioski do uzupełnienia oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko tego przedsięwzięcia.