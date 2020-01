Wałbrzych: Otwarcie Dziennego Domu Pomocy Senior Plus na Podgórzu (ZDJĘCIA)

W wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze otwarto dzisiaj (wtorek, 7 stycznia) Dzienny Dom Senior+. Dzienny dom pomocy będzie funkcjonował w ramach struktury wałbrzyskich domów seniora. W pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. Niepodległości 78 będzie miejsce dla około 30 osób. To głównie mieszkańcy Podgórza i przyległych dzielnic. Osoby samotne albo takie, których dzieci pracują i nie mogą zajmować się starszymi rodzicami: osoby, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności wymagają opieki osób trzecich, Także korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych. W Dziennym Domu Senior+ będą mogły przebywać od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 16. Będą tam miały zapewniona opiekę, dwa posiłki, rehabilitację prozdrowotną, zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Wszystko to kosztuje 250 zł miesięcznie, bo 900 złotych dopłaca miasto. Miasto wyłożyło też ponad 350 tysięcy złotych na zagospodarowanie pomieszczeń w kamienicy przy ul. Niepodległości. Ministerstwo Rodziny, Pracy o Polityki Społecznej dofinansowało przedsięwzięcie kwotą 300 tysięcy złotych.

Na parterze budynku powstało pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań, wyposażone w 8 stołów czteroosobowych z krzesłami, są tam także miękkie sofy i fotele, ławy, regał na książki i prasę, szafy na multimedia, komputery, biurka i krzesła komputerowe, sprzęt RTV. Są domu pomocy są też: ubikacje jadalnia, sala ćwiczeń, kuchnia, łazienka szatnia i pokój pielęgniarski.