Wałbrzych: Otwarcie obwodnicy nie w lipcu lecz w sierpniu. Ale już całej!

Kierowcy jeżdżący po Wałbrzychu nie mogą już doczekać się zakończenia budowy zachodniej obwodnicy miasta. Ta wielka inwestycja miała być zrealizowana do czerwca ubiegłego roku. Trudności na placu budowy, głównie w postaci niespodzianek na jakie natrafiał wykonawca pod ziemią (np. stara infrastruktura, której nie było ma mapach, lub jej brak), spowodowały opóźnienia.

Jednak uporano się już z większością przeszkód i otwarcie do użytku głównej osi tej drogi planowano na koniec lipca tego roku. Wyjaśniano, że zostanie ona otwarta, a prace w okolicach Lisiej Sztolni i odcinka ulicy Chrobrego będą jeszcze kończone. Niezbędne było bowiem zabezpieczenie przed zawaleniem się, znajdującej się w niektórych miejscach płytko pod powierzchnią, zabytkowej sztolni.

Plany jednak uległy zmianie.

– Trwają już odbiory, cześć z nich została zrealizowana, inne też powinny być pozytywne. Postanowiliśmy jednak, że nie otworzymy dla ruchu głównej osi obwodnicy na przełomie lipca i sierpnia, ale zrobimy to we wrześniu. To jednak dobra informacja, bo wtedy otworzymy już całą drogę. Jest bowiem opracowany projekt jak zabezpieczyć Lisią Sztolnię szybko i tanio – wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Dodaje, że pierwotny projekt zabezpieczenia unikatowego zabytku zakładał wydatek rzędu 5,5 – 6 mln zł. Zdecydowano się na inne rozwiązanie. Będzie to ustawienie specjalnych zapór i wypełnienie odcinka sztolni substancją, którą będzie można w razie potrzeby usunąć. Nad wspomnianym odcinkiem ma być jeszcze umieszczona żelbetowa płyta.

Ma to kosztować 300 – 500 tysięcy zł.

Czekamy zatem do września.